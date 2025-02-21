Ege Denizi'ndeki depremler sonrası Bodrum ve Çeşme'ye erken uyarı sistemi kuruldu

DHA

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sürüyor...

Özellikle son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik, Türkiye kıyılarında da endişeye yol açıyor.

Bu kapsamda uzman isimlerden uyarılar peş peşe gelirken, Türkiye de önemli bir tedbir kararı aldı.

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULDU

Yaşanabilecek depremlere karşı Muğla’nın Bodrum ve İzmir’in Çeşme ilçelerine erken uyarı sistemi kuruldu.

Ege Denizi çevresinde oluşabilecek depremlerde erken uyarı sisteminin vatandaşlarla paylaşabilir durumda olduğunu söyleyen Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Marmara Bölgesi'nde beklenen deprem öncesinde deprem erken uyarı sistemini devreye almaya çalıştık. 7 yıldır bunun üzerinde çalışıyorduk nihayet ki 2 yıldan beri deprem erken uyarı sistemini bölge halkıyla paylaşır duruma geldik.

"ÇEŞME VE BODRUM'A OLMAK ÜZERE 2 ARRAY CİHAZI KURDUK"

Deprem Uzmanı Dr. Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Depremler ve Santorini'nin kuzeyindeki yanardağ tehlikesine ilişkin bilimsel çalışmalar sürüyor. Özellikle Datça ve İzmir'e kadar Ege sahillerini etkileyebilecek bu durumla ilgili Çeşme ve Bodrum'a olmak üzere 2 array cihazı kurduk.

KAÇ SANİYEYE KADAR ERKEN UYARI SİNYALİ ÜRETEBİLİR

Array ile bölgedeki depremleri özellikle Ege Denizi'ndeki bu alanı izleyerek Bodrum'a 20 saniyeler, İzmir'e kadar da 42 saniyelere kadar erken uyarı sinyalini üretebilir duruma geldik. Afetlerde en önemli şeylerden biri ikincil afetlerin de önüne geçmek.



Bu cihaz, deprem sonrası oluşabilecek yangın ve sel gibi ikincil afetleri önlemek için de kullanılabilir.

"EN ÇOK DATÇA-BODRUM ETKİLENECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"