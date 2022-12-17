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    Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı

    Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiği belirtildi, deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
    • 17.12.2022 - 14:12
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    Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı

    Yurt genelinde kış, etkisini göstermeye başladı.

    Doğu kesimlerinde kar yağışı başlarken, Meteoroloji 2'inci Bölge Müdürlüğü Ege bölgesini fırtına konusunda uyardı.

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

    Çarşamba günü etkisini kaybedecek

    Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

    Bölge halkı uyarıldı

    Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı.

    Ege Denizi nin kuzeyi için fırtına uyarısı #1

    Ege Denizi nin kuzeyi için fırtına uyarısı #2

    Ege Denizi nin kuzeyi için fırtına uyarısı #3


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