Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı

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Ege Ordu Komutanı emir subayı görevini yürüten muvazzaf binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö.'nün, FETÖ'nün sözde mahrem imamı ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edildi.

ANKESÖRLÜ HATLARDAN ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı belirlenen F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Binbaşı F.Ö.'yü gözaltına aldı.

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Zanlının emniyetteki sorgulamasının sürdüğü belirtildi.