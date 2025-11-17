Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü özelleştirildi: Öğrencilerden geriye dönük kira istendi

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, ekim ayında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'ndan alınarak özelleştirildi.

Devredilmesinin ardından depremzede öğrencilerden geriye dönük kira talep edilmeye başlandı.

ÖĞRENCİLERDEN GERİYE DÖNÜK 19 BİN TL KİRA BEDELİ İSTENDİ

Daha önce ücretsiz konaklayan depremzede öğrenciler, Ekim-Kasım-Aralık aylarına ilişkin 9 bin 500 TL'lik ücretin kısa süre içinde ödenmesinin istendiğini, itirazların ardından bu tutarın 19 bin TL'ye yükseldiğini belirtti.

Öğrenciler, değişikliğin kendilerine duyurulmadığını, başvuru dönemleri kapandığı için KYK yurtlarına geçemediklerini ve barınma hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

"NORMALDE HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMİYORDU"

Gaziantep'te depremi yaşayan ve Ege Üniversitesi'nde öğrenim gören Deniz Sinem Özpolat, ücretsiz konaklama uygulamasının özelleştirme sonrası aniden sonlandırıldığını belirterek, şunları söyledi:

Normalde depremzede öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyordu depremden bu yana. Ama yönetim değişince, yurt özelleşince bir anda bizden ücret istemeye başladılar. Ve bunun duyurusu dönem içinde yapıldı. Dönemin en başında asla bununla ilgili bilgi verilmedi.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Geçen sene biz sürekli sorduğumuzda da 'Hayır ödemeyeceksin, seneye de böyle bir şey olmayacak. Özelleşse de böyle bir şey olmayacak' denmişti. Sonrasında bizi ilk 30 Ekim tarihinde aradılar, '7 Kasım'a kadar aidatı ödeyin' diye… 9 bin 500 TL aidat. Ve bu bir öğrenciyi çok zorluyor. Çünkü KYK bursu bile 3 bin TL. Ve bizden bir anda böyle bir miktarı tam vize haftamızda istediler. Ne yapacağımızı şaşırdık.

"20 KASIM'A KADAR 19 BİN TL'Yİ ÖDEMEMİZİ SÖYLEDİLER"

Bu sefer de duyuru gruplarımızdan WhatsApp'tan bazı mesajlar aldık. Orada da bize 'Bazı depremzedeler ödemeyecek; evi yıkılanlar ya da birinci dereceden kaybı olanlar' deniyordu. Ama bazı gruplarda ise direkt 'Depremzedeler ödemeyecek' dendi. O da bir kafa karışıklığı yarattı.



Biz bunu da öğrenebilmek için yine başvurduk, bize yine bir bilgi verilmedi. Sonrasında telefonla tekrar aranmaya başladık. 20 Kasım'a kadar 19 bin TL'yi ödememizi söylediler ve bunu söyledikleri tarih 5 Kasım.

"EĞER BİLGİ VERİLSEYDİ KYK'YA GEÇERDİK"

Asgari ücret 22 bin TL iken, yani ben bir öğrenci olarak derslerimi bıraksam, işe girsem bir ay sonunda ancak o parayı kazanabileceğim ama bana verdikleri süre iki hafta. Çoğumuzun eve çıkabilecek bir durumu yok. KYK başvuruları kapandı. Eğer bize bu bilgi daha önceden verilseydi büyük ihtimalle KYK başvurularımızı yapıp KYK'ya geçerdik.



Ama yurda herhangi bir ücret ödemeyeceğimiz için, hem çok fazla tıpçı arkadaş kalıyor hastaneye yakın olduğu için ya da direkt kampüsün içinde olduğu için diğer fakültelere yakın olduğu için kalıyorduk aslında. Ama yemekhanesi yok, çamaşırhanesi kötü.

"DEPREMDEN DOLAYI ZATEN MAĞDURKEN, YURT TARAFINDAN DA MAĞDUR EDİLİYORUZ"