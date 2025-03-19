Ege Üniversitesi'nde İmamoğlu'na destek yürüyüşü WhatsApp grubunda örgütlendi

Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

CHP'de olağanüstü durum hakim.

Partide art arda sokağa çıkma çağrıları yapılıyor.

Milleti sokağa çekmek için tüm CHP çaba harcarken örgütlenmeler de sanal ortamda yapılıyor.

ÖĞRENCİ WHATSAPP GRUBUNDA ÖRGÜTLEME

İzmir'deki Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin okuldaki gelişmelerden haberdar olmak için kurduğu bir WhatsApp grubu, CHP'li provokatörlerin örgütleme alanına dönüştü.

İmamoğlu'na destek yürüyüşü için öğrenciler örgütlenmeye çalışılırken o konuşmalar sosyal medyaya yansıdı.

"POLİSE TAŞ ATMAYACAKSAK NİYE KASKI VAR"

Provokatörlerin gruptaki ilginç yazışmaları dikkat çekti.

Sadece kendi okullarına değil İzmir'deki tüm okulların öğrencilerine çağrı yaptıkalarını belirten provokatörlerden kan donduran ifadeler göze çarptı.

Berfin adlı bir kullanıcının "Polise taş atmayacaksak niye kaskları var" ifadeleri dikkat çekti.