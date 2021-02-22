Ege ve Akdeniz'de Mavi Vatan-2021 Tatbikatı icra edilecek

Ege ve Akdeniz'de Mavi Vatan-2021 Tatbikatı icra edilecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nın, 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat-7 Mart tarihleri arasında, Akdeniz ve Ege sularında gerçekleştirilecek tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumları değerlendirilecek.

Ayrıca görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesi hedefleniyor.

HARBE HAZIRLIK SEVİYESİ YÜKSELTİLECEK

Tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

87 GEMİ YER ALACAK

Tatbikatta; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

SAVUNMA ATIŞLARI İCRA EDİLECEK

İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları icra edilecek.