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    Ege ve Akdeniz'de Mavi Vatan-2021 Tatbikatı icra edilecek

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nın, 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edileceği bildirildi.
    • AA
    • 22.02.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 17:17
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    Ege ve Akdeniz'de Mavi Vatan-2021 Tatbikatı icra edilecek

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat-7 Mart tarihleri arasında, Akdeniz ve Ege sularında gerçekleştirilecek tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumları değerlendirilecek.

    Ayrıca görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesi hedefleniyor.

    HARBE HAZIRLIK SEVİYESİ YÜKSELTİLECEK

    Tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

    87 GEMİ YER ALACAK

    Tatbikatta; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

    Ege ve Akdeniz de Mavi Vatan-2021 Tatbikatı icra edilecek #1

    SAVUNMA ATIŞLARI İCRA EDİLECEK

    İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları icra edilecek.

    Ege ve Akdeniz de Mavi Vatan-2021 Tatbikatı icra edilecek #2

    Ege ve Akdeniz de Mavi Vatan-2021 Tatbikatı icra edilecek #3

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