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- Ege ve Doğu Akdeniz'de Kararlılık-2021' Tatbikatı
Ege ve Doğu Akdeniz'de Kararlılık-2021' Tatbikatı
MSB, Mavi Vatan'da başlayan tatbikat ile ilgili açıklama yaptı.
- DHA
- 18.09.2021 - 16:27
- Güncelleme : 18.09.2021 - 16:43
Türkiye'de nefes kesen tatbikatlara bir yenisi daha eklendi...
Bugün itibariyle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de "Kararlılık-2021 Tatbikatı" başladı.
Tatbikat; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla icra ediliyor.
MSB'DEN TATBİKAT KARELERİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden açıklama yaparak "Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.
Bakanlığın paylaşımında tatbikata ait görüntülere de yer verildi.