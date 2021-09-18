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    Ege ve Doğu Akdeniz'de Kararlılık-2021' Tatbikatı

    Ege ve Doğu Akdeniz'de Kararlılık-2021' Tatbikatı

    MSB, Mavi Vatan'da başlayan tatbikat ile ilgili açıklama yaptı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 16:43
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    Türkiye'de nefes kesen tatbikatlara bir yenisi daha eklendi...

    Bugün itibariyle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de "Kararlılık-2021 Tatbikatı" başladı.

    Tatbikat; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla icra ediliyor.

    MSB'DEN TATBİKAT KARELERİ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden açıklama yaparak "Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

    Bakanlığın paylaşımında tatbikata ait görüntülere de yer verildi.

    Ege ve Doğu Akdeniz de Kararlılık-2021 Tatbikatı #1

    Ege ve Doğu Akdeniz de Kararlılık-2021 Tatbikatı #2

    Ege ve Doğu Akdeniz de Kararlılık-2021 Tatbikatı #3

    Ege ve Doğu Akdeniz de Kararlılık-2021 Tatbikatı #4

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