Ege ve Doğu Akdeniz'de Kararlılık-2021' Tatbikatı

MSB, Mavi Vatan'da başlayan tatbikat ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de nefes kesen tatbikatlara bir yenisi daha eklendi...

Bugün itibariyle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de "Kararlılık-2021 Tatbikatı" başladı.

Tatbikat; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla icra ediliyor.

MSB'DEN TATBİKAT KARELERİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden açıklama yaparak "Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaşımında tatbikata ait görüntülere de yer verildi.