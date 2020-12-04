Ege'de, 'geri itmeyi' inkar edenleri yalanlayan görüntüler

Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının aralarında çocukların da bulunduğu mülteci botlarını batırmaya yönelik yaptığı gayriinsani hareketlerin dakika dakika kayıt altına alındı.

Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri, AB Parlamentosu İçişleri Komisyonuna, sınır koruma teşkilatının mültecilerin yasadışı olarak geri itilmesi olaylarına karıştığı yönündeki söylemleri reddetmişti.

Leggeri, Frontex Yönetim Kurulu’na iç rapor sunmuş, geri itmeler sırasında Frontex birimlerinin olay bölgesinin yakınında olduğunu doğrulamış ancak yasal ihlallerin farkında olup olmadıkları konusunun net olmadığını aktarmıştı.

Bunun yanı sıra Leggeri'nin Avrupa Parlamentosu'nda 2 Aralık'ta Frontex personelinin veya Frontex tarafından görevlendirilen yetkililerin geri itmelerde doğrudan veya dolaylı katılımı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ifade etmişti.

GÖRÜNTÜLER SÖYLEMLERİNİ YALANLAR NİTELİK TAŞIYOR

Ancak Ege'de kayıt altına alınan görüntüler Leggeri'nin söylemlerini yalanlar nitelikte…

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının mültecileri taşıyan botları, Türk kara sularına geri itmek için yaptığı tüm gayriinsani hareketlerin kameralarca dakika dakika görüntülenmesi Leggeri'nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Birçok geri itme olayının yer aldığı görüntüler, Yunan unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itmesiyle başlıyor.

Yunan sahil güvenliğin mülteci botlarını batırmaya yönelik hareketleri İZLE

HAVAYA YA DA BOTUN ÇEVRESİNE ATEŞ EDİYORLAR

Gemileriyle çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yapan Yunan askerleri, daha sonra yaklaştıkları botlara ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açıyor.

Bu sırada bazı Yunan askerleri havaya ya da botun çevresine ateş açıyor.

Yunan askerinin bu gayriinsani faaliyetlerini, kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının da bulunduğu alanda gerçekleştirmesi dikkat çekiyor.

Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına Sahil Güvenlik unsurlarının yetişmesi de görüntülerde yer alıyor.

“LEGGERİ GİTMELİ…”

Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnedikleri uyarısında bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar daha sonra mültecilere yardım eli uzatarak onları gemiye alıyor.

Güvenlik kaynakları, görüntüleri, Leggeri’nin Frontex’in tepesindeki pozisyonunun artık sürdürülebilir olmadığının bir kanıtı olarak nitelendiriyor.

Kaynaklar, Leggeri'nin grubun güvenini tamamen kaybettiğini belirtirken, bazı Avrupalı parlamenterlerin de bu görüşte olduğunu ifade ediyor.