Ege’de Son Ses radyo programında mülteci yorumu tepki çekti

Afgan ve Ukraynalı mültecilerin karşılaştırıldığı programda, ırkçı ifadelere yer verildi.

Türkiye'de komuoyunun gündemi, Afganistan'dan gelen mülteciler...

Ege'de Son Ses adlı yerel bir radyo kanalında da yapılan Afgan mülteci yorumu, tepkiyle karşılandı.

Gazeteci Murat Karakaş, programda mültecilerle ilgili ırkçı ve cinsiyetçi yorumlarda bulundu.

"AFGANİSTAN'DAN SAKALLI LEŞ GİBİ..."

Afgan mületciler yerine Ukaraynalı mültecilerin Türkiye'ye gelmesini temenni eden Karakaş, "Mülteciler öyledir. Aslında Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde konuk ederiz aslında. Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi…

"BAYAN MÜLTECİLER GELSE GÜZEL OLMAZ MI"

Ukrayna’dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?“ ifadelerini kullandı.

Karakaş, sözlerine daha sonra şöyle devam etti;

"SAVAŞSINLAR ÖLSÜNLER"

"Bunlarla yaşamaya hazmetmeliyiz diyenler bir zahmet Afganları Suriyelileri evlerinde misafir etsinler görelim... Savaş varmış ülkesinden kaçıyormuş. Kaçmasın! Savaşsın, savaşırsa da ölsün"

Murat Karakaş: Ukrayna'dan mülteci gelse evimizde konuk ederiz VİDEO