Ege'de yapılan Müşterek Bot Eğitimi'nden nefes kesen kareler Milli Savunma Bakanlığı, Menteş'te gerçekleştirilen Müşterek Bot Eğitimi'nden nefes kesen kareler paylaştı.

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Türkiye sınırlarının ötesinde ve içerde tüm terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele veriyor...

Özellikle Ankara'daki hain saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütüne ait terör yuvaları ablukaya alındı.

Hemen her gün vatan hainlerine kan kusturuluyor.

Sahada mücadele, geride eğitim

Sahada bu eşsiz mücadele sürerken vatan toprağının her karesi ve mavi vatanın her damlası için savunma stratejileri geliştiriliyor.

Aynı zamanda cephe gerisindeki birlikler de çeşitli eğitimlerle mücadeleye hazır hale getiriliyor.

Bu kapsamda son dönemde Yunanistan'da gerçekleşen seçim sonrası diyalog söylemleri önem kazansa, da Ege'de eğitimler sürüyor.

İzmir'de Müşterek Bot Eğitimi

Birlikler eğitimlerine ara vermeden devam ederek olabilecek tüm olumsuzluklara hazır hale geliyor.

Bu kapsamda İzmir Menteş'te Müşterek Bot Eğitimi gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ege Ordusu İstihkâm Savaş Tabur Komutanlığı ve Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarınca; 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında “Müşterek Bot Eğitimi” gerçekleştirildi." denildi.

Paylaşımda eğitimden nefes kesen görüntülere de yer verildi.