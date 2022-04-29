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    Ege'de Yunan provokasyonu: Karşılık verildi

    Ege'de Yunan provokasyonu: Karşılık verildi

    Türk hava sahasını üç gün içinde toplam 30 defa ihlal eden Yunanistan savaş uçaklarına, Türk jetleri müdahale etti.
    • 29.04.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 12:24
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    Yunanistan'ın; Ege'deki hukuk dışı, provokatif, saldırgan eylem ve söylemleri son bulmuyor.

    Türkiye, sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesi çağrılarını sık sık yinelerken Yunanistan ise kulak tıkamayı tercih ediyor.

    3 günde 30 ihlal yapıldı

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; bölgede gerilimi artırıp tansiyonu yükselten Yunanistan, hava kuvvetlerine ait uçaklarla 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal etti. Bununla kalmayan Yunan uçakları Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan'da da devam etti. Bu ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdi.

    Türk jetleri gerekeni yaptı

    AA'nın haberine göre dün de ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar tarafından misliyle karşılık verildi. Radar kayıtlarıyla sabit olan Yunanistan’ın son 3 günlük yoğun ihlallerinin ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi.

    Ege de Yunan provokasyonu: Karşılık verildi #1

    "Dezenformasyon maksatlı faaliyetleri sürüyor"

    Türkiye'nin Yunanistan ile olan ilişkilerinde daima uluslararası hukuk ve iyi komşuluk kapsamında sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın Türkiye’nin uzattığı dostluk elini tutmak yerine her fırsatta yaptığı provokasyonları sürdürdüğüne dikkati çekti. Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen tarafın Yunanistan olduğuna işaret eden kaynaklar, "Yunanistan’ın, provokasyon ve dezenformasyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği açıkça görülmektedir" ifadesini kullandı.

    "Kurgulanmış bir provokasyon"

    Türkiye'nin son dönemde Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası alanda çok daha etkin hale gelmesinin Yunanistan tarafında büyük rahatsızlık oluşturduğunu aktaran kaynaklar, "Türkiye'nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata geçirmeye çalışmaktadır." tespitinde bulundu.

    "Radar kayıtları Yunanistan'ın iddialarını yalanlıyor"

    Ege'de gerilimi artırmaya çalışan tarafın Yunanistan olduğunu bir kez daha dile getiren kaynaklar, şu ifadelere yer verdi:

    "Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'ın iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf Yunanistan'dır. Bununla birlikte hava sahamızın güvenliği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde, hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."


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