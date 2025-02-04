Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle yaklaşık 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti

DHA

Ege Denizi'nde yaşanan art arda depremler, herkesi korkuttu...

Bölgede son 48 saat içinde en büyüğü 5.1 olmak üzere 500’den fazla deprem meydana geldi.

Sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, Santorini Adası’nı terk etti.

Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edildiği bölgeden ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

Tedbir amacıyla arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketi’nin jeneratörleri ve ekipmanlarının da bölgeye götürüldüğü kaydedildi.

Depremlerin Türkiye'ye etkisi de merak konusu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, depremleri 'normal' olarak nitelendirdi.

"YANARDAĞ PATLARSA HEPİMİZE ALLAH'A ISMARLADIK"

Şengör, şöyle konuştu:

"Depremlerin derinliklerini öğrendim 7 kilometreymiş. Burada normal bir deprem. Ama ne tür depremler, bir de tam olarak nerede kümeleniyorlar? Oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık. O kadar tehlikeli. Dediğim gibi neye işaret ediyor ve depremlerin türü ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yapar."