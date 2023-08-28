Eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı! Velileri okul alışverişi telaşı sardı 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk dersine sayılı günler kala, veliler alışveriş için kırtasiyelerin yolunu tutmaya başladı. İşte ihtiyaç listesi...

İHA

Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 16 Haziran'da yaz tatiline girdi...

3 aylık tatili değerlendiren öğrenci ve velileri şimdilerde yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı sardı.

Okulların açılmasına ise sayılı günler kaldı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda veliler kırtasiyelerin yolunu tuttu.

Alışveriş telaşının başlamasıyla ihtiyaç listesi de merak edilen konular arasında yer aldı.

Yüzde 100 zamlandı

Kısa bir süre kala alışverişini tamamlamak isteyen veliler ile öğrenciler, telaşla en ucuz ürünlerin olduğu kırtasiyecileri geziyor.

Kırtasiye malzemeleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’e varan oranlarla zamlandı.

Bir öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, sırt çantasıyla beraber ortalama bin 500 liraya ulaşıyor.

Okul ihtiyaç listesi

Okul kırtasiye alışverişi için aşağıdaki listeyi baz alabilir, ihtiyaca göre ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz.

Kareli, çizgili ve düz defterler

Okul çantası

Üniforma

Resim ve müzik defteri

Yumuşak uçlu kurşun kalem

Kırmızı uçlu yumuşak kurşun kalem

Abaküs

Hesap makinesi

Silgi

Dosya kağıdı

Yapıştırıcı

Kalem kutusu

Defter etiketi

Kuru boya seti

12-24'lü pastel boya

Sulu boya

Beslenme çantası

Fasulye ve sayma çubukları

Telli dosya

Kalem traş

Beslenme çantası için beslenme kabı ve örtüsü

Makas

Cetvel seti

Pergel

Defter ataçı

Flüt - Melodika

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Coğrafi atlas

Resim çantası

Suluk

El işi kağıdı