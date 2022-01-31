Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı çıkıyor

Eğitim Sen, yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini Meclis önünde protesto edecek. Sendika yönetimi, kanun teklifinin geri çekilmesini talep edecek.

Binlerce eğitimciyi ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu, Meclis'te 1 haftalık aranın ardından Genel Kurul'da görüşülecek.

Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına girecek ve 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

10 yıl kıdemi olan ve sınavı başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış olacak.

10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek. Öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de teklifte yer alıyor.

Eğitimcilerin gözünün kulağının bu gelişmede olduğu günde Eğitim Sen'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"TEKLİF GERİ ÇEKİLMELİDİR"

Eğitim Sen, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine ilişkin bugün Eğitim Sen Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geri çekilmesini talep eden Eğitim Sen, “Eğitim emekçilerinin talepleri dikkate alınmalı, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi geri çekilmelidir!” dedi.

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"BİR MESLEK KANUNU OLMAKTAN ÇOK UZAKTIR"

Yine yapılan açıklamada, “Eğitim Sen olarak daha önce defalarca belirttiğimiz gibi, TBMM’ye sunulan kanun teklifi gerek biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından bir meslek kanunu olmaktan çok uzaktır. Kanun teklifinde özel okullar ve kurslarda çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin hiçbir düzenleme olmaması çok önemli bir sorundur. Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları, kamu özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin düzenlemeler içerirken, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sınırlı düzenlemeler içermesi kabul edilemez.” denildi.

"TBMM ÖNÜNDE OLACAĞIZ"

Eğitim Sen son olarak, kanun teklifinin geri çekilmesiyle ilgili TBMM önünde eylem yapacaklarını belirterek, "Bu teklifi geri çekin’ dedik. Sesimiz ve sözümüz dikkate alınmadı. Yarın da duyulmak görünmek için Türkiye büyük Millet Meclisi önünde olacağız ve sözümüzü bir defa daha duyuracağız." ifadelerine yer verildi.

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