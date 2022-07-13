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    Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü

    Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
    • 13.07.2022 - 18:26
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    Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.

    Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

    Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

    Bıçaklanarak öldürüldü

    Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    AA'nın aktardığına göre jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü #1


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