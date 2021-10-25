Eğitime ara verilen sınıf ve aşılanan öğretmen sayısı açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Özer, 1817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildiğini açıklarken, birinci ve ikinci doz aşıları tamamlanan öğretmenlerin aşılama oranlarını da duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki yüz yüze eğitim süreci ve aşılanan öğretmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİN 817 SINIFTA EĞİTİME ARA VERİLDİ"

Bakan Özer, sistemde kayıtlı 850 bin sınıf olduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla sadece 1.817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Özer, birinci ve ikinci doz aşılarını tamamlayan öğretmenlerin sayılarıyla ilgili de konuştu.

"BİRİNCİ DOZ YÜZDE 93, İKİNCİ DOZ İSE YÜZDE 87"

Özer konuyla ilgili, "Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87." ifadelerini kullandı.

MEB'DEN YENİ UYGULAMA

Öte yandan Özer, 26-27 Ekim tarihlerinde Türkiye'de ilk defa 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatacaklarını açıkladı.

Özer, "Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." notunu düştü.