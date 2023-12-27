Eğitimleri tamamlanan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı 2023 yılında Polis Akademisi'ndeki eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatında görev almaya başladı.

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AA & Ensonhaber

Polis Akademisi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 2023 yılına ilişkin paylaşım yapıldı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan 26 bin 731 personelin emniyet teşkilatına katıldığı bildirildi.

Yapılan paylaşımda, "2023 yılında Polis Akademisi'nden 1098 komiser yardımcısı, 23 bin 819 polis memuru, ⁠1814 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 26 bin 731 personel, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak emniyet teşkilatımıza katılmıştır" ifadelerine yer verildi.