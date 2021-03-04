Eğlence mekanları açık mı? Bar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak?

Eğlence mekanları açık mı? Bar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak?

Vatandaşlar kafeler, restoranlar ve diğer birçok işletmenin kademeli olarak açılmasının ardından eğlence mekanları açıldı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki bar ve gece kulüplerine zaman açılacak?

Türkiye'de uygulanan "Yerinde Karar Dönemi" kapsamında ülke genelinde risk oranlarına göre normalleşme adımları atıldı.

Koronavirüs nedeniyle sosyal hayatı kısıtlanan vatandaşlar, alınan kararlarla birlike eğlence mekanları açık mı? sorusunu sorguluyor.

Vaka sayıları ve illerin risk gruplarına göre belirlenen şartlarda açılan mekanlar arasında barlar ve gece kulüpleri var mı sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların merak ettiği soruları cevapladı. Peki eğlence mekanları açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar..

EĞLENCE MEKANLARI AÇIK MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapanan eğlence mekanları açılış tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı bar, gece kulübü, pavyon, gazino gibi eğlence mekanlarının bir süre daha kapalı olacağı belirtti.

Yapılan açıklamada "bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelge kapsamında olmayıp bu iş yerlerinin önceki genelgelerimiz çerçevesinde tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

BARLAR VE GECE KULÜPLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğlence mekanlarının açılış tarihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kısıtlamalarda en son esnetmenin bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.

İllerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ayrıldığı ve normalleşme kararlarının buna göre verildiği "Yerinde Karar Dönemi".ile birlikte salgının seyri kontrol edilecek. 2 haftada bir olmak üzere yeni kararlar alınabilecek.