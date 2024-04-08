EGM 1 haftalık trafik uygulamasını paylaştı: 45 bini aşkın sürücüye ceza yağdı İstanbul'da 1-7 Nisan arasında trafik ekiplerince yapılan uygulamada, kural ihlali yapan 45 bin 882 sürücüye cezai işle uygulandı.

ensonhaber.com

Yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması amacıyla sık sık denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda trafikteki sürücüler için de uygulama noktası oluşturuluyor.

Bir denetim de Megakent'te yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan 2024 tarihleri arasında trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, kural ihlallerinin tespit edilmesiyle sürücülere ceza yağdı.

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre cezalar şu şekilde:

- 356 araç sürücüsüne makas atmaktan,

- 508 araç sürücüsüne drift yapmak ve abartı egzozdan,

- 211 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,

- Bin 400 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden,

- 726 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 136 araç sürücüsüne yaya geçidine öncelik vermemekten,

- Bin 630 motosiklet sürücüsüne kask, gözlük bulundurmamak ve kullanmamaktan,

- 754 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,

- 119 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırı ihlalinden,

- Bin 477 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

- 2 bin 906 araç sürücüsüne hız ihlalinden,

- 294 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan, 282 yolcuya korsan taşımacılık hizmeti almaktan,

- 13 bin 895 araç sürücüsüne yasak park ve fazla yolcu taşımaktan ceza kesildi.

45 bini aşkın sürücüye ceza

21 bin 188 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 45 bin 882 sürücüye cezai işlem uygulandı.