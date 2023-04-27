EGM 10 bin polis alımı yapacak

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Türk Polis Teşkilatı genişliyor...
Teşkilata yeni bir alım müjdesi verildi.
Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) geldi.
10 bin alım için düğmeye basıldı
Yapılan açıklamada "10 bin polis alımı gerçekleştirilecektir. Ülkemize ve Teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun." denildi.
Eğitime alınacak adaylardan 8 bini lisans mezunu olacak. Buna ek olarak 2 bin ön lisans mezunu alınacak.
Polis Akademisi de ayrıntıları açıkladı.
Ayrıntılar resmi internet sitesinde
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
30.Dönem POMEM Adaylarının Dikkatine !
Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi için; http://pa.edu.tr