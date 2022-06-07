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    EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

    Mayısta 145 milyon tweet paylaşılan hesapların yüzde 23'ünün bot hesap olduğunu bildiren Emniyet Genel Müdürlüğü, amaçlananın toplumda kutuplaşmayı artırmak olduğunu bildirdi.
    • 07.06.2022 - 10:55
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    EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

    Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonu verilerle ifşa etti…

    EGM'den yapılan açıklamada, bilgi manipülasyonunun, bilgi ekosistemini etkilemek, bozmak veya çarpıtmak için çeşitli içeriklerden yararlanılarak yapıldığı hatırlatıldı.

    ‘Hedef; kurumlara olan güveni azaltmak’

    Bu içeriklerin, halkın tutumlarını veya inançlarını etkilemek, bireyleri belirli bir şekilde hareket etmeye, davranmaya ikna etmek veya nefret ve şiddeti kışkırtmak için kullanılabileceği vurgulanan açıklamada, yanlış bilgi ve propaganda yoluyla yürütülen dezenformasyon ve manipülasyon çalışmaları ile toplumsal gerilimleri istismar etmenin, toplumda var olabilecek kutuplaşmayı artırmanın ve kurumlara olan güveni azaltmanın hedeflendiği kaydedildi.

    “145 milyon adet tweet atıldı”

    Bugün sosyal ağların kamuoyu oluşumuna katkı sağlamakla birlikte sosyal hareketlerin planlandığı, organize edildiği, başlatıldığı ve yönetildiği önemli araçlara dönüştüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Sosyal medya platformu Twitter'da, mayıs ayı içerisinde ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet tweet atılmış, bu tweetleri atan hesapların yüzde 23'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu görülmüştür.

    “Algı operasyonları yapan hesapların çoğunun bot”

    Yine mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların yüzde 52'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu anlaşılmıştır.

    Yapılan çalışma neticesinde özellikle Twitter üzerinden ülke gündemini meşgul ederek algı operasyonları yapan hesapların çoğunun bot hesap olduğu tespit edilmiştir.”


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