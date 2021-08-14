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- EGM dolandırıcılara karşı mücadelede bilgilendirmede bulundu
EGM dolandırıcılara karşı mücadelede bilgilendirmede bulundu
- Haber Merkezi
- 14.08.2021 - 06:06
- Güncelleme : 14.08.2021 - 07:07
Birçok konularda etkin mücadelelerini sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları uyaran bir açıklama yayınladı.
EGM, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapanlara karşı etkili mücadelesini vatandaşlara anlatarak, yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla bilinçlendirmede bulundu.
UYARIDA BULUNDULAR
Suç önleme faaliyeti çerçevesinde Türkiye'deki tüm sabit ve GSM hat abonelerine, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarı içeren dış arama yöntemiyle ses kaydı ve kısa mesaj gönderildiği anımsatılan açıklamada, "EGM merkez ve taşra birimlerini telefonla arayan vatandaşlarımızın konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve EGM'nin böyle bir çalışması olmadığını düşünerek şikayette bulundukları ve görevlilerimizce yapılan açıklamalara rağmen tereddüt yaşadıkları görülmüştür." ifadesi kullanıldı.
BİLGİLENDİRME AMACIYLA YAPILDIĞINI SÖYLEDİLER
Açıklamada, ayrıca bazı vatandaşların da internet ve sosyal paylaşım sitelerinde yapılan aramaların dolandırıcılık amaçlı olduğu yönünde yorum yaptıklarının tespit edildiği bildirilerek, "Vatandaşlarımızın kullandığı GSM ve sabit telefon hatlarına iletilen sesli aramalar ve SMS'ler, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu kapsamında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bir faaliyet olup, vatandaşlarımızın aksi yönde yapılan beyan ve açıklamalara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur." denildi.