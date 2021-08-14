EGM dolandırıcılara karşı mücadelede bilgilendirmede bulundu

BİLGİLENDİRME AMACIYLA YAPILDIĞINI SÖYLEDİLER

Açıklamada, ayrıca bazı vatandaşların da internet ve sosyal paylaşım sitelerinde yapılan aramaların dolandırıcılık amaçlı olduğu yönünde yorum yaptıklarının tespit edildiği bildirilerek, "Vatandaşlarımızın kullandığı GSM ve sabit telefon hatlarına iletilen sesli aramalar ve SMS'ler, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu kapsamında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bir faaliyet olup, vatandaşlarımızın aksi yönde yapılan beyan ve açıklamalara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur." denildi.