EGM duyurdu! Özel Harekat Kursu için başvurular başladı

AA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel harekat birimlerinde görev almak isteyen polis memurları için belirli aralıklarla "Temel Özel Harekat Kursu" düzenliyor..

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Özel Harekat Başkanlığınca düzenlenecek kursa, 30 yaşından gün almamış, emniyet hizmetleri sınıfı mensubu polis memuru ve üst rütbeli erkek personel kabul edilecek.

BAŞVURU SON TARİHİ

Kurs için 31 Ocak 2025 günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek.

KURSUN İÇERİĞİ

Temel Özel Harekat kursu, özel harekat birimlerinde görev almak isteyen polis memurlarını eğitmek amacıyla düzenleniyor. Kurs, katılımcıların fiziksel yeterliliklerinin yanı sıra, taktiksel becerilerini geliştirmeye yönelik.