EGM: e-Devletin hacklenmesi söz konusu değil

E-Devlet sisteminin ele geçirilmesinin imkan dahilinde olmadığını bildiren Emniyet Genel Müdürlüğü, Gazeteci Fatih Altaylı'ya kamuoyunu yanlış bilgilendirmekten suç duyurusunda bulunulacağını aktardı.

Son dönemlerde e-Devlet sisteminin ele geçirilerek kişisel verilere ulaşıldığı iddiası fazlaca konuşulmaya başladı.

Gerçekliği olmadığı söylenen iddialara ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) açıklama geldi.

Sistemdeki verilerin ele geçirilmesinin imkan dahilinde olmadığı vurgulanan açıklamada, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği iddia edilen Gazeteci Fatih Altatlı hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

EGM'nin basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Son günlerde sosyal medya üzerinde e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası gündemde tutulmaya çalışılmaktadır.

Son olarak 30 Nisan 2022 tarihinde gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında aynı konuya değinerek daha önce yapılan açıklamaların aksine e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddiaları ile kamuoyunda dezenformasyon yaptığı görülmüştür.





"Verilere erişilmesi söz konusu değil"

e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir.

Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir.

"Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır"

Ayrıca resmi kurumların konu ile ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren Gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri kaydedildi.