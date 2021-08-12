Altındağ'daki provokasyona ilişkin 76 kişi yakalandı

Yapılan provokatif eylemlerle Suriyelilerin evinin taşlanmasının ve sosyal medyada yalan içeriklerin yayılmasının ardından harekete geçen Emniyet, 76 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Altındağ ilçesindeki parkta çıkan kavgada 18 yaşında bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle birlikte Suriyelilere karşı tavır alındı.

Bölgede bulunan Suriyelilerin evlerinin taşlanması ve dükkanlarının yağmalanmasıyla dün akşam büyüyen olaylar, Emniyet'i harekete geçirdi.

76 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Provokatif eylemlere katılan ve sosyal medyada provokatif haber paylaşımı yapanlara yönelik çalışma yürüten Emniyet, 76 kişinin olaylarla ilgili gözaltına alındığını duyurdu.

PROVOKATİF HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ ÇAĞRISI YAPILDI

Yakalananların içerisinde bulunan 38 kişinin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlardan suç kaydı olduğunu da aktaran Emniyet, provokatif haberlere itibar edilmemesine dikkat çekti.

"GÜVENLİK GÜÇLERİNE YARDIMCI OLUNMASI, ÖNEMLE RİCA OLUNUR"

Emniyet'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır.

Yakalanan şahısların 38’inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır.

Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur.''

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