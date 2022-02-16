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    EGM paylaştı: Kahraman polisimiz alevlerin arasından sırtında çıkardı

    Samsun'da çıkan yangında 93 yaşındaki Mevlüde Teyze, alevlerin arasından kurtarılarak bir polisin sırtında taşındı. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 16:53
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    EGM paylaştı: Kahraman polisimiz alevlerin arasından sırtında çıkardı

    Kahraman Türk polisi, vatandaşının yardımına koşmaktan bir an olsun bile geri durmuyor.

    Bunun son örneği Samsun'da yaşandı.

    93 yaşındaki Mevlüde Teyze, evinde çıkan yangında alevlerin arasında kaldı.

    TÜRK POLİSİ, MEVLÜDE TEYZESİ'Nİ ÖNCE KURTARDI SONRA SIRTINDA TAŞIDI

    Kısa sürede söndürme çalışmalarının başladığı yangında, Mevlüde Teyze'nin içeride olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Polis ekipleri, alevlerin arasına dalarak yaşlı kadını kurtardı. Yangından yara almadan kurtulan Mevlüde Teyze, daha sonra yine bir polisin sırtında taşındı.

    EGM paylaştı: Kahraman polisimiz alevlerin arasından sırtında çıkardı #1

    "93 YAŞINDA KOCA BİR ÇINAR..."

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Mevlüde teyzemiz 93 yaşında koca bir çınar… Meydana gelen yangında, kahraman polisimiz onu alevlerin arasından sırtına alarak çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

    Paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    EGM paylaştı: Kahraman polisimiz alevlerin arasından sırtında çıkardı #2


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