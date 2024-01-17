EGM paylaştı: Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları... Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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AA

Alınan tüm önemlere ve uygulanan denetlemelere rağmen kural ihlali yapan sürücüler, trafik kazalarını peşlerinde getiriyor.

Hal böyle olunca yaralanmalar hatta ölümlerle sonuçlanan kazalar meydana geliyor.

Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yurt genelinde geçen yıl meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

Yaya geçidinden geçen kişiye otobüs çarptı

Bartın'da refüje hızlı giren otomobilin kontrolden çıkarak, trafik ışıklarına çarpması ve ardından takla atması, İstanbul'da yaya geçidinden geçen kişiye otobüs çarpması ve yine İstanbul'da ıslak zeminde kaymaya başlayan kamyonun devrilmesi ve bir süre sürüklenmesi KGYS kameralarına yansıyan görüntüler arasında bulunuyor.

Kırmızı ışıkta motosiklet başka bir motora çarptı

Burdur'da yolun karşısına geçen yayaya motosikletin çarpmasının ardından yaya ile motosiklet sürücüsünün savrulduğu, Samsun'da kırmızı ışıkta geçen motosikletin başka bir motosiklete çarptığı, Kütahya'da seyir halindeki otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı anlar da EGM'nin paylaştığı görüntüler arasında yer alıyor.

Ters yönden gelen araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti

Burdur'da seyir halindeki motosikletin yola dönen traktöre, Tokat'ta da ters yönden gelen araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün park halindeki taksilere çarpması da kaydedilen görüntüler arasında dikkati çekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)