EGM paylaştı! Yük taşımacılığı arka koruma çerçevesinde 54 bin 823 araç kontrol edildi

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Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor.

Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.

Güvenlik güçlerinin yollarda çalışmaları devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir veriyi açıkladı.

Yurt genelinde 05-06 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde yük taşımacılığı arka koruma çerçevesi kapsamında 54 bin 823 aracın kontrol edildiği açıklandı.

Denetimlere ilişkin şu bilgiler verildi:

Yapılan denetimlerde 567 araçta takograf bulundurulmadığı tespit edildi.



509 sürücüsünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı tespit edildi.



204 araçta ağırlık ve yükleme kurallarına uyulmadığı tespit edildi.



76 aracın zorunlu haller dışında gerekli önlemleri almadan durakladığı veya park ettiği tespit edildi.



128 aracın arka koruma çerçevesinin olmadığı ya da standartlara uygun olmadığı tespit edildi.



4 bin 968 araç sürücüsünün trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.