EGM polis promosyonu 2022 ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

EGM polis promosyonu 2022 ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

Polis maaş promosyonunu merak edenler, "EGM polis promosyonu 2022 ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?" sorularını araştırmaya başladı.

Polis maaş promosyonu ile ilgili süren görüşmeler geçtiğimiz haftalarda sonlandı ve açıklama yapıldı.

Vakıfbank ile anlaşan ve yüksek bir ücret ödeneceğini açıklayan Emniyet Genel Müdürlüğü, ödemelerin ne zaman yapılacağını da duyurdu.

Maaş promosyonu alacak olan binlerce polis memuru, ödemelerin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı.

En yüksek ödemelerden birisinin yapılacak olması açıklamada belirtirken, "EGM polis promosyonu 2022 ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?" soruları gündem oldu.

Peki, EGM polis promosyonu 2022 ne kadar oldu ve ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

EGM polis promosyonu 2022 ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yapılan protokol sonucu polis teşkilatı mensupları maaş promosyonlarını Vakıfbank'tan alacak.

Polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi. Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."