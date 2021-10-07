EGM internet bağımlılığının önüne geçmek için Siberay programı düzenledi

Geçtiğimiz günlerde dünyada 7 saat yaşanan kesinti, bağımlılığı yeniden gün yüzüne çıkardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalarda, ülkede her 10 kişiden 8'inin sosyal medya hesabı bulunuyor.

Vatandaşların yüzde 91'inin Facebook, yüzde 72'sinin Instagram ve yüzde 44'ünün ise YouTube üyeliği olduğu belirlendi.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI İÇİN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Sosyal medya mecralarında gün içerisinde normalin üstünde aktif olunmasının tehlikeye yol açtığı düşünülüyor.

Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, güvenli internet kullanımı için program düzenlendi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER AÇIKLANDI

Rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY'ın açıklamalarında, sosyal medya bağımlılığına karşı alınması gereken önlemler sıralandı.

Bağımlılığın sürekli çevrim içi bulunma isteği ve bulunulmadığı dönemlerde huzursuz ve mutsuz hissedilmesi durumu olduğu belirtildi.

"GERÇEK HAYATA YÖNELİN"

İletişim sorunlarının, yalnızlık ve asosyalleşmenin sosyal medya bağımlılığına iten sebeplerden olduğu ifade edilen paylaşımda, alınması gereken önlemler şöyle aktarıldı: