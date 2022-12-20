EGM sözleşmeli personel alımı başvurusu! Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Duyuru sonrası EGM sözleşmeli personel alımı başvurusu şartları merak edilmeye başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sözleşmeli personel alımı başvuruları sorgulanmaya başlandı. Başvurular 19 Aralık 2022- 08 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

EGM sözleşmeli personel alımı ne zaman?

EGM'den yapılan sözleşmeli personel alım duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

''Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 30 (otuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.''

EGM personel alımı şartları neler?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde ifade edilen şartları taşımak, b) Fakültelerin dört senelik bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) Yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının (2) katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapmak üzere; (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı (2) katını geçmeyecekler için en az üç (3) senelik, diğerleri için en az beş (5) senelik mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak koşuluyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olma gibi koşullar aranacaktır.