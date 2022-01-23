Kar yağışıyla art arda gelen kaza haberlerinin ardından, EGM Trafik Başkanlığı yayınladığı video ile uyulması gereken 10 kuralı anlattı.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yola çıkacak sürücülere önemli hatırlatmalarda bulundu.

"KURALLARA UYUYORSAK BİZE HER YOL GÜVENLİ"

Uyulması gereken 10 kuralın altını çizen paylaşıma, ”Kış yolculuklarında kurala uyalım, sevdiklerimizle birlikte can güvenliğimizi garantiye alalım. Kurallara uyuyorsak bize her yol güvenli.” notu düşüldü.

ÖNEMLİ 10 UYARI

EGM Trafik Başkanlığı tarafından üzerinde durulan 10 uyarı ise şöyle:

1- Emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar, unutmayın.

2- Hız yapmayın. Yüksek hızın görüş mesafesini daralttığını hatırlayın.

3- Araçlarınızın kış bakımını yaptırın ve hava şartlarına uygun lastik kullanın. Özellikle şehirlerarası ticari yük ve yolcu taşıyan araçlarda, kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyun.

4- Aracınızda mutlaka patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, fener, ilkyardım çantası ve ara kablo bulundurun.

5- Islak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesini artırın. Otoyollarda normal fren mesafesinin 10 katını bırakın.

EGM Trafik Başkanlığı, trafikte uyulması gereken 10 kuralı anlattı VİDEO



6- Karlı ve buzlu yolda ani ve sert fren yapmayın. Ani hızlanmanın aracın kaymasına ve kontrolden çıkmasına sebep olduğunu unutmayın.

7- Karlı havalarda, yakıt deponuzu dolu tutun. Seyahatlerde aracınızda yiyecek, su ve battaniye bulundurun. Lastik havalarınızı düşürmeyin.

8- Farlarınızın çalıştığından emin olun. Farlarınızı, karşıdan gelecek sürücüleri rahatsız etmeyecek şekilde kullanın.

9- Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşıma araçlarını tercih edin.

10- Yolculuk öncesinde plan yapın ve hedefinize varmak için yeterli zaman bırakın.