Savunma Sanayii tarafından üretilen ATAK helikopterinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk teslimi yapıldı.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilip yerli ve milli üretim olan ATAK helikopterlerinin üretimi, hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ATAK heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.

ATAK HELİKOPTERLERİ, EMNİYET VE KARA KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ATAK helikopterinin elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptıklarını duyurdu.

Demir, "ATAK ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." dedi.

EGM ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ATAK helikopterinin ilk teslimatı yapıldı- İZLE

SOYLU'DA TESLİMATI DUYURDU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaştı.

Soylu paylaşımında"Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ATAK HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

ATAK'lar, Emniyet güçleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteridir.

T-129 ATAK helikopteri ve Silahlı İnsan Hava Araçları, Kara Kuvvetleri'nin operasyon sırasında yakın hava desteği sağlaması için tasarlandı.

Terör operasyonları kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu böglesinde çokça kullanılan ATAK helikopteri bir çok teröristin etkisiz hale getirilmesinde doğrudan rol almıştır.

Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetlerinde 52 olan ATAK helikopteri sayısı bir helikopterin Suriye kırsalında kırıma uğraması sonucu envanterde şuan itibariyle 51 adet ATAK helikopteri bulunmaktadır.

Öte yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesislerinde ATAK helikopterlerinin üretimi devam ediyor.

Üretim bandında hem Türk ordusuna hemde Pakistan ordusuna teslim edilecek olan diğer ATAK helikopterleri de bulunuyor.

TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk 12.50 metre

Yükseklik 3.40 metre

Rotor Çapı 11.90 metre

Maksimum seyir hızı 145 knot (269 kilometre/s)

Azami servis irtifası 20.000 ft (6096 metre)

Görev yüklü irtifası 10.000 ft (3048 metre)

Maks havada kalma süresi: 3 saat

Maks uçuş menzili 303 nm (561 kilometre)

Motor LHTEC-CTS800-400A

Görüntüleme sistemi 360° 20 kilometre (tespit)