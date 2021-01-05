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    EGM'den anlamlı paylaşım

    EGM'den anlamlı paylaşım

    Sosyal medyada polise karşı yürütülen çirkin kampanyaya EGM, anlamlı bir video ile cevap verdi. Paylaşımı, İçişleri Balkanı Soylu da RT yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 14:52
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    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasına karşı yapılan protestolarda "katil polis" sloganları büyük tepki çekti.

    Bu çirkin sloganlara karşı sosyal medyada "polisimin yanındayım" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

    EGM'den anlamlı paylaşım VİDEO

    "DÜŞSEN DE KORKMA"

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de resmi Twitter hesabından anlamlı bir video paylaştı.

    Su taşkını yaşanan bir yolda devrilip düşen motosikletliyi sulara kapılmaktan kurtaran polislerin görüntülerini içeren video, "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana" notuyla paylaşıldı.

    EGM'nin bu paylaşımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da retweet edildi.

    EGM den anlamlı paylaşım #1

    EGM den anlamlı paylaşım #2

    EGM den anlamlı paylaşım #3

    EGM den anlamlı paylaşım #4

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