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EGM'den anlamlı paylaşım

EGM'den anlamlı paylaşım

Sosyal medyada polise karşı yürütülen çirkin kampanyaya EGM, anlamlı bir video ile cevap verdi. Paylaşımı, İçişleri Balkanı Soylu da RT yaptı.