EGM'den bir uyarı daha: Telefon dolandırıcılarına itibar etmeyin

EGM'den bir uyarı daha: Telefon dolandırıcılarına itibar etmeyin

Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılarına yönelik bir uyarı daha yaptı.

Kendisini asker veya polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, çok sayıda vatandaşın canını yaktı.

Birikimlerinden olan vatandaşlara her gün bir yenisi eklenirken, ekipler sık sık uyarılarda bulunuyor.

EMNİYET YİNE UYARDI

Bugün bu uyarılardan bir yenisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapıldı.

Paylaşılan duyuruda, "Telefon dolandırıcılarına İNANMAYIN‼️" notu düşüldü.