EGM’den kadına yönelik şiddet açıklaması: Hassasiyetimiz en üst seviyededir

Kadına yönelik şiddet olaylarında polis teşkilatının kadınların başvurularını kabul etmediği iddiaları üzerine EGM tarafından basın açıklaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), şiddete uğrayan kadınların başvurularının polisler tarafından kabul edilmediği ve tedbir kararlarının mahkemelerce reddedildiği yönündeki iddialara yönelik açıklama yaptı.

Terör örgütlerinin kız çocuklarına ve kadınlara yönelik istismar ve tecavüzlerinin gündeme geldiği dönemde, EGM’ye yönelik oluşturulan bu algının kabul edilmediğinin altı çizildi.

EGM AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde polislerin şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmediği ve tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönündeki iftira kampanyası devam ediyor. Söz konusu iftira kampanyasının nöbetçiliğini bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan devraldı. Buldan, grup konuşmasında, günler öncesinde yalanladığımız iddiayı yeniden gündeme getirerek, ‘Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta ve mahkemeler koruma kararları vermemektedir’ ifadesini kullandı. Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulması için attığımız adımlar ve hassasiyetimiz en üst seviyededir.





“SOMUT BİLGİYE ULAŞILAMAMIŞTIR”

Terör örgütünün sözde lider kadrosunun Kandil’de kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar ve tacizleri kamuoyuna yansımışken, bunları grup toplantılarında gündeme getiremeyenlerin, Türk Polis Teşkilatı’nı kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır.

Daha önceki açıklamamızda belirttiğimiz üzere, yapılan incelemelerde, karakola başvuran kadınların geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır.

“MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLMASA DAHİ İŞLEM YAPILMAKTADIR”

Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır. İftira kampanyalarının aksine Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı her zaman aile bireylerinin ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”