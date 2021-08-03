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    EGM’nin TOMA’ları yangınlara müdahale ediyor

    EGM’nin TOMA’ları yangınlara müdahale ediyor

    Orman yangınlarının meydana geldiği bölgelere TOMA’ları yığan Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, “TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında...” açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 11:20
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    Türkiye’nin ciğeri, Ege ve Akdeniz’in kalbi ormanlar, 1 haftadır alevlerle boğuşuyor.

    Ormanları kurtarmak için devlet, tüm imkanlarını seferber ediyor.

    POLİS İLK GÜNDEN BU YANA MÜCADELESİNİ VERİYOR

    Sadece itfaiye ekipleri ya da bölge halkı değil, asker ve polis de ilk günden bu yana kolları sıvamış durumda…

    Halihazırda devam eden yangınlara, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) ait TOMA’lar da su sıkıyor.

    EGM’nin TOMA’ları yangınlara müdahale ediyor VİDEO

    EGM, TOMA’LARI BÖLGEYE YIĞDI

    Gece-gündüz demeden çalışan polis ekipleri, TOMA'ların yetişebileceği alanlarda genellikle çalışıyor.

    Ancak yine de sosyal mecralarda 'yangına müdahale edilmiyor' denilebiliyor.

    İşte tam bunlara cevap verir nitelikte bir görüntü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşıldı.

    "ALEVLERLE SAVAŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

    HDP'li Hüda Kaya'nın, "Evet biz de soralım. TOMA'lar dolusu suyu şehirlerde bizlere kullanacağınıza cayır cayır yanan ormanlarımızın söndürülmesi için neden kullanmadınız?" sorusu da bu paylaşılma karşılığını bulmuş oldu.

    TOMA’ları yangın bölgesine yığan EGM'nin açıklamasında, “TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında... Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz.” denildi.

    EGM’nin TOMA’ları yangınlara müdahale ediyor #1

    EGM’nin TOMA’ları yangınlara müdahale ediyor #2

    EGM’nin TOMA’ları yangınlara müdahale ediyor #3

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    EGM’nin TOMA’ları yangınlara müdahale ediyor #5

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