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    Egosantrik ne demek? TDK egosantrik kelimesinin anlamı

    Egosantrik ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. TDK egosantrik kelimesinin anlamı nedir sorusu araştırılıyor. Peki egosantrik ne demek, kimlere denir? İşte anlamı..
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 12:25
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    Egosantrik ne demek? TDK egosantrik kelimesinin anlamı

    Anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan egosantrik nedir, kimlere denir araştırılıyor.

    Günlük hayatta sıkça duyulmayan egosantrik kelimesinin anlamı nedir? İşteTDK'ya göre egosantrik anlamı..

    EGOSANTRİK NE DEMEK?

    Egosantrik düşünce terimi, Piaget’in çocukluk gelişimi teorisi ile birlikte ortaya atılmış bir kavramdır. Benmerkezcil düşünme veya egosantrizm olarak da adlandırılır.

    Herhangi bir bireyin, başkalarının görüşünün veya fikrinin kendisininkinden farklı olamayacağını (veya olmaması gerektiğini) düşünür.

    Egosantrik insanlar, egoistle benzer davranışlara sahiptir ve başkalarıyla bağlantı kurmayı veya uzun süren anlamlı ilişkiler sürdürmeyi zor bulurlar. İnsanlara yönelik önyargısı, egosantrik bir kişinin evde, işte ve yakın ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşamasına sebep olabilir.

    Egosantrik bir bireyin yaşayabileceği bazı sorunları şu şekilde listeleyebiliriz:

    • Güven sorunu
    • Yakınlık veya samimiyet sorunları
    • Duygusal uyumsuzluk
    • Karar verme
    • İşbirliği yapma sorunu
    • Takım çalışması yapamamak

    Egosantrik ne demek? TDK egosantrik kelimesinin anlamı #1

     

    TDK EGOSANTRİK KELİME ANLAMI

    • "Beniçincilik yanlısı, benmerkezci."

    Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"

    "egosantrik" kelimesinin kökeni; Fransızca égocentrique

    Cümle içinde kullanımı; "Kendinden başkasını düşünmeyen, egosantrik bir kişilikti."

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