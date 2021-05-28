Egosantrik ne demek? TDK egosantrik kelimesinin anlamı

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EGOSANTRİK NE DEMEK?

Egosantrik düşünce terimi, Piaget’in çocukluk gelişimi teorisi ile birlikte ortaya atılmış bir kavramdır. Benmerkezcil düşünme veya egosantrizm olarak da adlandırılır.

Herhangi bir bireyin, başkalarının görüşünün veya fikrinin kendisininkinden farklı olamayacağını (veya olmaması gerektiğini) düşünür.

Egosantrik insanlar, egoistle benzer davranışlara sahiptir ve başkalarıyla bağlantı kurmayı veya uzun süren anlamlı ilişkiler sürdürmeyi zor bulurlar. İnsanlara yönelik önyargısı, egosantrik bir kişinin evde, işte ve yakın ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşamasına sebep olabilir.

Egosantrik bir bireyin yaşayabileceği bazı sorunları şu şekilde listeleyebiliriz:

Güven sorunu

Yakınlık veya samimiyet sorunları

Duygusal uyumsuzluk

Karar verme

İşbirliği yapma sorunu

Takım çalışması yapamamak

TDK EGOSANTRİK KELİME ANLAMI

"Beniçincilik yanlısı, benmerkezci."

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"

"egosantrik" kelimesinin kökeni; Fransızca égocentrique

Cümle içinde kullanımı; "Kendinden başkasını düşünmeyen, egosantrik bir kişilikti."