- Haberler
- Gündem Haberleri
- Egosantrik ne demek? TDK egosantrik kelimesinin anlamı
Egosantrik ne demek? TDK egosantrik kelimesinin anlamı
- Haber Merkezi
- 28.05.2021 - 12:24
- Güncelleme : 28.05.2021 - 12:25
Anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan egosantrik nedir, kimlere denir araştırılıyor.
Günlük hayatta sıkça duyulmayan egosantrik kelimesinin anlamı nedir? İşteTDK'ya göre egosantrik anlamı..
EGOSANTRİK NE DEMEK?
Egosantrik düşünce terimi, Piaget’in çocukluk gelişimi teorisi ile birlikte ortaya atılmış bir kavramdır. Benmerkezcil düşünme veya egosantrizm olarak da adlandırılır.
Herhangi bir bireyin, başkalarının görüşünün veya fikrinin kendisininkinden farklı olamayacağını (veya olmaması gerektiğini) düşünür.
Egosantrik insanlar, egoistle benzer davranışlara sahiptir ve başkalarıyla bağlantı kurmayı veya uzun süren anlamlı ilişkiler sürdürmeyi zor bulurlar. İnsanlara yönelik önyargısı, egosantrik bir kişinin evde, işte ve yakın ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşamasına sebep olabilir.
Egosantrik bir bireyin yaşayabileceği bazı sorunları şu şekilde listeleyebiliriz:
- Güven sorunu
- Yakınlık veya samimiyet sorunları
- Duygusal uyumsuzluk
- Karar verme
- İşbirliği yapma sorunu
- Takım çalışması yapamamak
TDK EGOSANTRİK KELİME ANLAMI
- "Beniçincilik yanlısı, benmerkezci."
Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"
"egosantrik" kelimesinin kökeni; Fransızca égocentrique
Cümle içinde kullanımı; "Kendinden başkasını düşünmeyen, egosantrik bir kişilikti."