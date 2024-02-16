EGPİS duyurdu! Akaryakıtta nakitte indirim karta zam yolda Bankaların yüksek komisyon oranlarına isyan eden akaryakıt istasyonları harekete geçti. Kartlı ödemelerin vatandaşa yansıtılmasını talep eden EPGİS, nakit ödemelerde 2 litre benzinin bedava verilebileceğini bildirdi.

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Akaryakıt satışında yeni döneme geçiliyor...

Son zamanlarda artan fiyatlara karşı akaryakıt satıcıları harekete geçti.

Komisyon tutarının vatandaşa yansıtılmasını istiyorlar

Bankaların yüksek komisyon oranlarına isyan eden akaryakıt istasyonları, kartlı ödemede yüzde 3,3'lük komisyon tutarının vatandaşa yansıtılmasını istiyor.

Nakit ödemeye ise indirim yapılabileceği belirtiliyor.

EGPİS yazılı talepte bulundu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) bu konuda yazılı bir talepte bulundu.

Vatandaşa 2 litre benzin bedava verilecek

Aktaş, nakit ödemelerde var olan pano satış fiyatına "hizmet bedeli" olarak eklenecek yüzde 3’lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini söyledi.

Aktaş, kartlı ödemelerde ise "hizmet bedeli fişi" keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep edeceklerini belirtti.

Alımların yüzde 90'ı kart ile yapılıyor

Türkiye'de 12 bin 700 akaryakıt istasyonu bulunuyor.

EPGİS'e göre, istasyonlarda alımların yüzde 90’ı kredi kartı ile yapılıyor.