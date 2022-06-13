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    EPGİS motorine zam geleceği iddialarını yalanladı

    EPGİS motorine zam geleceği iddialarını yalanladı

    Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası, yaptığı açıklamayla bugün motorine 2 lira 60 kuruş zam geleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 17:31
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    Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki hareketlenmeler sürüyor.

    Brent petrol fiyatı bugün itibarıyla 121 dolar seviyesine dayanırken, akaryakıt fiyatları kapsamında benzin ve motorin fiyatları da sürekli artış gösteriyor..

    Son olarak ülkemizde yaşanan fiyat dalgalanması ile birlikte bu gece motorine tekrar zam geleceği iddia edildi...

    İddianın sahibi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir...

    "2,60 lira zam..."

    CHP'li Demir, sosyal medya hesabından, bugün motorine yansıyacağı iddia edilen artışın 2,60 TL olacağını yazdı.

    EPGİS iddiaları yalanladı

    Tüm bu iddialara son noktayı ise Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EPGİS) koydu. EPGİS tarafından yapılan açıklamada, zam geleceği iddiaları yalanlandı.

    EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Zorunlu bilgilendirme" denilerek şunlar kaydedildi:

    "Herhangi bir zam beklentisi yoktur"

    "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    EPGİS motorine zam geleceği iddialarını yalanladı #1

    EPGİS motorine zam geleceği iddialarını yalanladı #2


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