Eğribel Tüneli yeniden ulaşıma açıldı

AA

Giresun genelinde kış etkisini göstermeye devam ediyor...

Kentte 24 Kasım Pazar günü başlayan kar yağışı, Giresun'u iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ile Sivas'a bağlayan Eğribel Geçidi'nde de etkili oldu.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Giresun-Sivas istikametindeki tüpü ulaşıma kapanan tünelde ulaşım, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden sağlanmaya başladı.

TÜNEL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan Espiye-Yağlıdere-Alucra kara yolunun 77 ila 97 kilometre arası kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Kasım'dan bu yana ulaşıma kapalı bulunuyor.