Ehliyet affı çıkacak mı? El konulan ehliyet nasıl geri alınır? 2022 Ehliyet affı detayları..

Ehliyet affı çıkacak mı? El konulan ehliyet nasıl geri alınır? 2022 Ehliyet affı detayları..

Ehliyet affının çıkarılmasını isteyen vatandaşlar sosyal medyada gündem oldu. Peki ehliyet affı çıkacak mı? İşte merak edilenler..

Farklı nedenlerle ehliyetini kaptıran binlerce vatandaş son günlerde sosyal medyada bir araya sık sık gündem oluşturuyorlar. Ehliyet affının çıkmasını isteyenler konu hakkında yetkililerden yardım istiyor.

Özellikle Twitter üzerinde gündem oluşturan vatandaşlar 'Ehliyet affı çıkacak mı', 'Ehliyet affı ne zaman çıkacak' ve 'Ehliyetimi nasıl geri alabilirim' sorularına yanıt arıyorlar.

Peki binlerce vatandaşın beklediği ehliyet affı var mı? Ehliyet affı eğer çıkarsa kimleri kapsayacak?

2022 Ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affı hakkında resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat 2022 yılı bitmeden bir ehliyet affı çıkarılabileceği iddiası konuşuluyor. Fakat çıkacak ehliyet affının kimleri kapsayacağı ve ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği andan itibaren haberimizi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.

Kaptırılan ehliyet nasıl geri alınır?

Ehliyetlerini farklı sebeplerden dolayı kaptıran sürücüler sürücüler, ehliyetlerine el koyan trafik birimine veya en yakın trafik denetleme şube müdürlüğüne, alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe vererek ehliyetlerini geri alabilirler.