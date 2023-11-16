Ehliyet almak cep yakacak! Maliyeti 20 bin lirayı aşacak 2024 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira öderken, gelecek yıl zamlarla beraber fiyat 20 bin lirayı geçecek.

ensonhaber.com

TÜİK, geçtiğimiz hafta Ekim 2022- Ekim 2023 dönemi 12 aylık enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre yıllık enflasyon oranı yüzde 56,48 olarak hesaplandı.

Yeniden değerleme oranıyla beraber harçlar, vergiler ve cezalardaki hesaplamalarda değişti.

2024 yılında ehliyet ücretleri

Önümüzdeki yıl için en çok merak edilen konulardan birisi ehliyet ücretleri.

Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri son zamanlarda sürücü kurslarını zorluyor.

Maliyeti iki katına çıkacak

Bununla beraber ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 TL ödüyor.

20 bin lirayı aşacak

Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Ücretler illere göre farklılık gösteriyor

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.

Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek.

Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.