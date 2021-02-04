Ehliyet randevusu nasıl, nereden alınır? 2021 Ehliyet harç ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Ehliyet randevusu nasıl, nereden alınır? 2021 Ehliyet harç ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Sürücü adaylarının elektronik sınavdan ve direksiyon sınavından başarılı olması halinde ehliyetlerini alabilmek için randevu almaları ve harç ödemeleri gerekir. Peki bu işlemler nasıl yapılır?

Direksiyon koltuğunda trafiğe çıkmayı bekleyen binlerce aday, sınavlarda başarılı olduktan sonra ehliyetine kavuşmak için gün sayıyor.

Ehliyet ve direksiyon sınavlarını geçer not alarak tamamlayan adaylar, ehliyetlerini alabilmek için öncelikle randevu almak durumundadır.

Daha sonra harç ödeme işlemini de tamamlayarak, sürücü belgelerini temin edebilirler.

Peki ehliyet randevusu nasıl alınır, 2021 ehliyet harç ücretleri ne kadar? İşte detaylar..

EHLİYET RANDEVUSU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Sürücü adaylarının elektronik sınavdan ve direksiyon sınavından başarılı olması halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sürücü sertifikası verilir.

Ancak bu sertifika sürücü belgesi yerine geçmediği için ilgili kurum tarafından belgenin ehliyet randevu başvurusunda bulunmalıdır.

Daha önce sürücü belgelerini Emniyet Genel Müdürlüğü verirken yeni çıkan uygulamayla artık Nüfus Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Sürücü belgesi alabilmek için öncelikle online randevu yapılması gerekmektedir. Randevu sırasında izlenmesi gereken yollar şu şekildedir:

Nüfus Müdürlüğü’ne ait randevu.nvi.gov.tr adresine girilir veya 199 aranabilir,

Hangi işlemin gerçekleştirileceği seçilir,

Bulunulan il seçilir,

Randevu almak istenilen ilçe nüfus müdürlüğünü seçilir,

Kişisel bilgiler girilir,

E-posta adresine gelen doğrulama kodunu girilir,

Uygunluğuna göre tarih ve saat seçilir,

Randevu onaylanır.

EHLİYET HARÇ ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücreti;

Vergi dairelerine

Anlaşmalı bankalara

Gelir İdaresinin internet vergi dairesine

Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'sine

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemine ödeme yapılabilir.

Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması istenir.

2021 EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ

A-A1-A2 ( Motor ) Sınıfı Ehliyetler İçin Toplam Harç Ücretleri 2021

Harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber 2021 yılında A – A1 – A2 ehliyetleri toplam 272 TL+ 225 TL + 45 TL = 542 Türk Lirası yapıyor.

B Sınıfı ( Otomobil ) ehliyet için toplam harç ücretleri 2021

Harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber 2021 yılında tüm B sınıfı türleri için toplam 820,10 TL+ 225 TL + 45 TL = 1.090,10 Türk Lirası yapıyor.

F ve H ( Engelli ve Traktör ) sınıfı ehliyet için toplam harç ücretleri 2021

Harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber 2021 yılında F ve H sınıfı için toplam 272 TL+ 220 TL + 45 TL = 542 Türk Lirası yapıyor.

C ve D ( Minibüs, Otobüs, Kamyon, Tır ) ehliyeti için toplam harç ücretleri 2021

Harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber 2021 yılında tüm C ve D sınıfı için toplam 1.368,40 TL + 225 TL + 45 TL = 1.638,40 Türk lirası yapıyor.

EHLİYET RANDEVUSUNDA GEREKEN BELGELER

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu yazılı ve direksiyon sınavlarına girerek başarılı olduysanız online ehliyet randevunuzu aldıktan sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekir.