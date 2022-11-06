Ehliyet ve kimlik yenileyecekler dikkat! Yeni ücretler belli oldu mu, ne kadar olacak? İşte son tarih!

Ehliyet ve kimlik yenileyecekler dikkat! Yeni ücretler belli oldu mu, ne kadar olacak? İşte son tarih!

Ehliyet ve kimlik yenilemek isteyen vatandaşlar son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki ehliyet ve kimlik yenileme yeni ücret belli oldu mu, ne kadar? Son tarih ne zaman? İşte detaylar...

Yeni ehliyet ve sürücü belgeleri dijital imza ve çip ile daha güvenlikli hale getirildi. Ancak henüz kimlik ve ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar var.

Belirtilen tarihe kadar kimlik ve ehliyetler yenilenmezse idari para cezası işleme alınacaktır.

Kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerinin artan ücretleri gibi para cezalarınında ücreti aratacak. Kimlik ve ehliyet yenilemede yeni ücretler belli oldu.

Peki ehliyet ve kimlik yenileme ğcretleri ne kadar oldu? Son tarih ne zaman? İşte detaylar...

Yeni ücretler ne kadar olacak?

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretleri, pasaport, ehliyet, trafik cezası ve diğer vergiler %122,93 oranında zamlanacak. A sınıfı ehliyet ücretleri 370 liradan 825,87 liraya, B sınıfı ehliyet ücretleri ise 1116 ,90 liradan 2489,77 liraya yükselecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Cumhurbaşkanının arttırma oranı %50 ve indirme yetkisi %80 civarında. Cezalarda açıklanan yeniden değerlendirme oranları değiştirilemiyor. MTV, ehliyet ve pasaport harçlarına gelecek zamlar kapıda. 6 aylık pasaport harcı 309,17 liradan 689,24 liraya çıkacak. 3 yıl süresi bulunan pasaport harcı 1048 liradan 2337,95 liraya yükselecek.

Yenilemeyenlere para cezası

Eski tip sürücü belgelerini gerekli sürede yenilemeyen vatandaşların eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Geçerliliği olmayan eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanan vatandaşlara kolluk kuvvetleri tarafından Karayolları Trafik Kanunu gereğince “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanma” cezası kesilecek. Yeni e sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli olacak. Diğer ehliyetlerde ise bu süre 10 yıl olacak. Sürücü belgesinin geçerliliğinin sora ereceği tarihler çipli ehliyetlerin üzerinde belirtilecek. Süre solduktan sonra yeni ehliyetler için başvuru yapılması gerekecek.

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.