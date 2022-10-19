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    Ehliyet yenileme işlemi için süre uzatıldı

    Ehliyet yenileme işlemi için süre uzatıldı

    Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
    • 19.10.2022 - 20:12
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 20:38
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    Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor.

    Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan sürenin 31 Aralık 2022'de dolması bekleniyordu.

    Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi.

    2 yıl süreyle uzatıldı

    1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, ''01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır'' denildi.

    Ehliyet yenileme işlemi için süre uzatıldı #1

    Ehliyet yenileme işlemi için süre uzatıldı #2


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