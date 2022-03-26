Ehliyet yenileme işlemlerinde son tarih: 31 Aralık 2022

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin en geç 31 Aralık tarihine kadar yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerektiğini duyurdu.

1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinde sona yaklaşılıyor.

İçişleri Bakanlığı, sürücü belgesini değiştirmeyen kişiler için son tarihin ise 31 Aralık olduğu duyurdu. Bu süre içinde ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini yenileyebilecek.

31 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR YENİLENMEYEN BELGELER GEÇERSİZ

Eski tip sürücü belgesi olan vatandaşlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürücü belgelerini yenilemeleri durumunda değerli kağıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli 2 TL; toplamda 15 TL ödeme yaparak yeni tip sürücü belgesine sahip olabiliyorlar.

Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri ise geçerliliğini yitiyor.

ESKİ TİP KULLANANLARA İDARİ PARA CEZASI

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere ise; kolluk kuvvetlerince "Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak" fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Belirlenen tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuran kişiler bu tarihe kadar geçerli olan 13 TL olan değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile toplamda 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar, değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabileceklerdir.

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE RANDEVU ALMA İMKANI

Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler Alo 199 Çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da nvi.gov.tr den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyorlar. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT’ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyorlar.

Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları önem arz ediyor.

YENİSİ İÇİN ESKİSİNİN İBRAZI GEREKİYOR

Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacak kişilerin eski tip sürücü belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekiyor.

13 TL olan değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile birlikte toplamda 15 TL olan başvuru ücretini, sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler başvurudan önce olan değerli kağıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırabilecek.

'SÜRÜCÜ OLUR' RAPORU ŞARTI

Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek ‘sürücü ‘olur raporu’ alması gerekiyor.

Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerektiği, sistemde adresi bulunan kişiler teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebileceği ve yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişiler son altı ay içerisindeki biometrik fotoğrafın mevcut olması gerekliliği ise diğer detaylar arasında.