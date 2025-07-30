Ehliyet yenileme randevu ekranı 2025: Nüfus Müdürlüğü ehliyet randevusu işlemleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün yapılan son tespitlerde, 2 milyon 482 bin 461 kişinin sürücü belgesi için yenileme işlemi yaptırmadığı belirlendi.

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar sadece 15 lira karşılığında yenilenebilecek.

Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Peki; ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? İşte, Nüfus Müdürlüğü ehliyet randevusu ekranı 2025!

EHLİYET RANDEVUSU NASIL ALINIR

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, "Alo 199 Çağrı Merkezi", mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Öte yandan vatandaşların ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ EHLİYET RANDEVUSU EKRANI 2025