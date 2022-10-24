Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? Ücreti ne kadar? Sürücü belgesi yenileme randevu ekranı!

Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? Ücreti ne kadar? Sürücü belgesi yenileme randevu ekranı!

Eski tip ehliyete sahip olan vatandaşlar, "Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor? Sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar olacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Türkiye’nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor.

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022’de doluyordu. Yenilenmeyen sürücü belgeleri de geçersiz sayılacaktı.

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara idari para cezası uygulanıyor.

Türkiye’de 32 milyon civarında ehliyet sahibi var. Yaklaşık 20 milyonu ise yeni tip sürüce belgesine dönüştürüldü.

İçişleri Bakanlığı, nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun giderilmesi amacıyla eski tip ehliyetlerin yenilenme süresini 31 Aralık 2022’den 2 yıl süreyle 2024 sonuna kadar uzattı.

Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor?

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme süresini 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzattı. Açıklamasında ''Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır." ifadesine yer verdi.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenileme ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Değiştirme ücreti, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL olarak devam edecek. Ancak bu ücret eski tip ehliyetini ilk kez yenileyecekler için geçerli

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, kaybeden veya çaldıranlardan talep edilen ücret toplam 345 TL'ye (280 + 65) denk geliyor.

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Eski tip sürücü belgenizi yenilemek için 'Alo 199', 'Alo 199 Mobil Uygulama' veya internet sitesi üzerinden randevu oluşturabilirsiniz.

Başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.