EK MTV ödemesinin takvimi belli oldu Bu yıl araç sahiplerinin ödeyeceği ek Motorlu Taşıtlat Vergisi iki taksitte ödenecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenirken, ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

AA

Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı tahribatı azaltmak amacıyla getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Meclis'ten geçti.

MTV 'bir kereliğe mahsus olmak üzere' bu yıl iki katı olarak alınacak.

Düzenlemenin yayınlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Hangi tarihte ödenecek?

İki taksitte ödeme yapılacak ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayınlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek.

Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Ayrıca ödenece MTV'de araçların modeli, yaşı, değeri ve motor büyüklüğü etkili olacak.

Ne kadar ödeme yapılacak?

Yani 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek.

Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

İlk defa kayıt olacak araçlara da MTV getirildi

Öte yandan ilk defa kayıt olacak araçlara da MTV getirildi.

Kanunun yayın tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.

Kimler muaf olacak?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.